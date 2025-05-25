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الأونروا: قطاع غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم

معاناة كبيرة لسكان غزة
معاناة كبيرة لسكان غزة
 
الأحد، 25-05-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن قطاع غزة يحتاج ما بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات كل يوم.اضافة اعلان


وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "تدفّق المساعدات بشكل هادف وغير منقطع إلى غزة هو السبيل الوحيد لمنع الكارثة الحالية من التصاعد أكثر".

وأضافت أن "أقلّ حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تُدار من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا".

وأكدت أن "الشعب في غزة لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك".

سكاي نيوز
 
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