الأونروا: مواصلة توزيع المساعدات في غزة رغم التحديات

وبحسب بيان للوكالة، قالت المتحدثة باسم “الأونروا” إيناس حمدان، إن الوكالة الأممية تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة.
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