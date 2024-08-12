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الأونروا: مواصلة توزيع المساعدات في غزة رغم التحديات

الأونروا
الأونروا




 

الإثنين، 12-08-2024 05:25 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية في قطاع غزة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.


وبحسب بيان للوكالة، قالت المتحدثة باسم “الأونروا” إيناس حمدان، إن الوكالة الأممية تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة.

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