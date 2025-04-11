الأونروا: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال

وقالت "الأونروا" في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "تشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص في غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار".
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