الأونروا: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها تقدر نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة، منذ استئناف القتال في 18 آذار الماضي.

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