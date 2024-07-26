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الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسرا

صورة للنازحين في قطاع غزة
صورة للنازحين في قطاع غزة
الجمعة، 26-07-2024 03:48 م

 

 الويكل الإخباري- قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسريًا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.


وأشارت الوكالة الأممية في منشور لها عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، حول النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، نزحوا قسريًا.


وأضافت أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.


وأكدت أن أيًّا من تلك الأماكن ليس آمنًا "ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.

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