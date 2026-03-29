الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموًا بنسبة 4% في 2025 مقارنة مع العام الذي سبقه، لكنه بقي أقل بقرابة 20% مقارنة بالعام 2023، والذي بدأت في أواخره الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من العام 2025، مقارنة مع الربع المماثل من العام 2024.



وعزا الإحصاء النمو في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع الربع المقابل من عام 2024 إلى الزيادة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها: الخدمات بنسبة 11%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12%، والصناعة بنسبة 6%.



في المقابل، سجلت عدة قطاعات انخفاضًا، أبرزها: النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والمالية والتأمين بنسبة 5%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.



وبلغت قيمة الناتج الفلسطيني الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 قرابة 3.039 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 176 مليون دولار في قطاع غزة.



وفيما يتعلق بنصيب الفرد، أظهرت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الفلسطيني الإجمالي في فلسطين إلى 596 دولارًا بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع من العام 2025، مسجلاً زيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة مع الربع المماثل من العام 2024.





