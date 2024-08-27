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الإضراب الشامل والحداد يعمّ مدينتي بيت لحم وطولكرم

محلات تجارية مغلقة في بيت لحم وطولكرم
محلات تجارية مغلقة في بيت لحم وطولكرم
الثلاثاء، 27-08-2024 11:13 ص

الوكيل الإخباري-    عمّ الإضراب الشامل والحداد العام، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وطولكرم في الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء، واحتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين بحق المواطنين الفلسطينيين.

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وأعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على إرهاب المستوطنين وإعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنيين العزل في قرية وادي رحال جنوب شرق بيت لحم.


كما أعلنت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في محافظة طولكرم الإضراب الشامل عقب استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم صباح اليوم.

 
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