الإضراب الشامل والحداد يعمّ مدينتي بيت لحم وطولكرم

وأعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على إرهاب المستوطنين وإعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنيين العزل في قرية وادي رحال جنوب شرق بيت لحم.
كما أعلنت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في محافظة طولكرم الإضراب الشامل عقب استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم صباح اليوم.
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