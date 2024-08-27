الإضراب الشامل والحداد يعمّ مدينتي بيت لحم وطولكرم

الوكيل الإخباري- عمّ الإضراب الشامل والحداد العام، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وطولكرم في الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء، واحتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين بحق المواطنين الفلسطينيين.

اضافة اعلان



وأعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على إرهاب المستوطنين وإعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنيين العزل في قرية وادي رحال جنوب شرق بيت لحم.