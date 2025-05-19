الإعلام في مرمى النيران .. الكيان يستهدف من ينقل الحقيقة

وقالت النقابة في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن الاحتلال قتل 219 صحفياً وعاملاً في قطاع الإعلام، من بينهم 30 زميلة صحفية، كما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، خاصة في قطاع غزة، حيث أُصيب ما لا يقل عن 430 صحفياً برصاص وصواريخ الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول 2023، وقتل الاحتلال ما لا يقل عن 685 فرداً من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، فيما يعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع حالة من النزوح المتكرر من شمال القطاع إلى جنوبه، في ظروف قاسية من انعدام الأمان وغياب مقومات الحياة الأساسية، أو عدم توفر الكهرباء والإنترنت لضمان استمرار عملهم.
وحسب توثيق النقابة بالتعاون مع مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2023 نحو 180 صحفياً (من بينهم: 17 زميلة صحفية أُفرج عنهن جميعاً، و39 زميلاً من قطاع غزة، و42 صحفياً صدر بحقهم اعتقال إداري)، فيما لا يزال 48 صحفياً رهن الاعتقال، وذلك في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى 6 صحفيين اعتُقلوا قبل تشرين الأول 2023 وما زالوا رهن الاعتقال.
وأكدت النقابة أن الاحتلال يواصل سياسة الإخفاء القسري للصحفيين الفلسطينيين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.
وفي إطار حربها على الإعلام ومحاولة قتل الحقيقة، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة بطائراتها ودباباتها، دمرت من خلالها 115 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، بما يشمل جميع مؤسسات الإعلام في القطاع، كما أغلقت في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة 5 مؤسسات صحفية، ودمرت أو أغلقت 12 مطبعة صحفية في محافظات الضفة الغربية.
بترا
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