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الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة

الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة
الإمارات تستقبل مصابين ومرضى من غزة
الخميس، 02-01-2025 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   باشر 55 مصابًا ومريضًا بحالة حرجة من قطاع غزة علاجهم الأربعاء في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها لإجلاء مصابين منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع.

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وشملت رحلة الإجلاء التي وصلت أمس إلى مطارات الإمارات من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الإمارات برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.


ويأتي إجلاء المصابين والجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس دولة الإمارات في تشرين أول 2023 بعلاج 000ر1 طفل و000ر1 مريض بالسرطان من أبناء قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وقد وصل العدد حتى اليوم 254ر2 مريضا ومرافقا.

 
gnews

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