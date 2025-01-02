الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة

الوكيل الإخباري- باشر 55 مصابًا ومريضًا بحالة حرجة من قطاع غزة علاجهم الأربعاء في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن رحلة هي الثالثة والعشرون من نوعها لإجلاء مصابين منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع.

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وشملت رحلة الإجلاء التي وصلت أمس إلى مطارات الإمارات من ضمنهم أطفال ومرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفيات الإمارات برفقة 72 من أفراد عائلاتهم.