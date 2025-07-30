الأربعاء 2025-07-30 01:33 م
 

الإمارات: مشروع مياه يستهدف 600 ألف نسمة في غزة

علم الإمارات
علم الإمارات
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة يستهدف خدمة 600 ألف شخص بتوفير 15 لترا من المياه المحلاة لكل فرد يوميا.

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وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام " اليوم الأربعاء، أن المشروع يعمل عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.


ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.

 
 
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