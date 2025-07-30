الإمارات: مشروع مياه يستهدف 600 ألف نسمة في غزة

وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام " اليوم الأربعاء، أن المشروع يعمل عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.
ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
-
أخبار متعلقة
-
3 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الخليل
-
اقتحامات إسرائيلية في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية
-
الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق بطول كيلومتر في خان يونس
-
سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل
-
نتنياهو: إسرائيل تعمل على إعادة الرهائن من غزة رغم انهيار المفاوضات مع "حماس"
-
ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل