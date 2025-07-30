الإمارات: مشروع مياه يستهدف 600 ألف نسمة في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة يستهدف خدمة 600 ألف شخص بتوفير 15 لترا من المياه المحلاة لكل فرد يوميا.

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وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام " اليوم الأربعاء، أن المشروع يعمل عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.