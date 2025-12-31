الأربعاء 2025-12-31 02:14 م

الاتحاد الأوروبي: منع عمل المنظمات الدولية في غزة يحجب المساعدات المنقذة للحياة

المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب
المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حجة لحبيب
الأربعاء، 31-12-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-   قالت حجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة تعني عمليا منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المحتاجين.اضافة اعلان


وأضافت لحبيب، في تصريحات نشرتها عبر منصة “إكس”، أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في موقفه، مؤكدة أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية.

وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة 6 بنيران الاحتلال واعتقال 19 في الضفة

بر

فن ومشاهير عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي

سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

أخبار الشركات سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

بلى

فن ومشاهير بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره

52

فن ومشاهير بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية

الى

فن ومشاهير صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية



 






الأكثر مشاهدة