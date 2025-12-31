الاتحاد الأوروبي: منع عمل المنظمات الدولية في غزة يحجب المساعدات المنقذة للحياة

12:18 م

الوكيل الإخباري- قالت حجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة تعني عمليا منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المحتاجين. اضافة اعلان





وأضافت لحبيب، في تصريحات نشرتها عبر منصة “إكس”، أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في موقفه، مؤكدة أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية.



وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

