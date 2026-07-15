الأربعاء 2026-07-15 11:08 ص

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين
 
الأربعاء، 15-07-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة "صانور" جنوب جنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

اضافة اعلان


ويأتي القرار، الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات، بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي، موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية، والأغوار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعربت مصر، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا من ش

عربي ودولي مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

"البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني

علم إيران

عربي ودولي ضربات أميركية جديدة على بوشهر الإيرانية

البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يصدر ثاني سند أخضر بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التمويل المستدام في الأردن

علم الكويت.

عربي ودولي الكويت تعلن السيطرة على حريق دون تسجيل إصابات إثر هجوم إيراني

جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في بلدات جنوبي لبنان

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 