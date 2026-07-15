الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين

الوكيل الإخباري- صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة "صانور" جنوب جنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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