الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مستوطنة جديدة جنوب جنين

ويأتي القرار، الذي تقدم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات، بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي، موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية، والأغوار.
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