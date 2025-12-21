الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وجاء في بيان صادر عن مكتب ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح سموتريتش ووزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، وتتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.
