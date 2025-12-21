الأحد 2025-12-21 02:09 م

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
الأحد، 21-12-2025 12:14 م
الوكيل الإخباري-   وافق المجلس الأمني للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، وفق ما ذكر بيان رسمي.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن مكتب ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش "تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغّر على اقتراح سموتريتش ووزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة" في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان "تُعد مواقع هذه المستوطنات ذات أهمية استراتيجية عالية، وتتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام

أخبار محلية "الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، توسعة أحد مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل لتشغيل 500 أردني وأردنية، ليرتفع عدد الأردنيين المشتغلين في المصنع إلى نحو ألف عامل وعاملة. واتفق ا

أخبار محلية البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية

قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص. وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في

عربي ودولي تقديرات أممية: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

اقتصاد محلي "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدل لعام 2025

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال

جيم هولتسنايدر

شؤون برلمانية سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

الجيش الاسرائيلي

فلسطين الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية



 






الأكثر مشاهدة