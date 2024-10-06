الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال غزة

ونشر الاحتلال خريطة الإخلاء الجديدة في شمال قطاع غزة، والتي تهدف إلى تسهيل أوامر الإخلاء حسب الضرورة، إلى مناطق أوسع تشمل عددًا من الأحياء السكنية، بادعاء أن شمال قطاع غزة لا يزال منطقة قتال خطيرة.
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