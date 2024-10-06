 
الأحد 2024-10-06 12:48 م
 

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال غزة

غزة
ارشيفية
الأحد، 06-10-2024 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أوامر جديدة بإخلاء مدينة غزة وشمال القطاع، وفقًا لمناشير ولخريطة أرفقها مع أمر الإخلاء الفوري، مشيرًا إلى دخول مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

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ونشر الاحتلال خريطة الإخلاء الجديدة في شمال قطاع غزة، والتي تهدف إلى تسهيل أوامر الإخلاء حسب الضرورة، إلى مناطق أوسع تشمل عددًا من الأحياء السكنية، بادعاء أن شمال قطاع غزة لا يزال منطقة قتال خطيرة.

 
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