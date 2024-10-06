الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان شمال غزة

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أوامر جديدة بإخلاء مدينة غزة وشمال القطاع، وفقًا لمناشير ولخريطة أرفقها مع أمر الإخلاء الفوري، مشيرًا إلى دخول مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

اضافة اعلان