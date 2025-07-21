الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على فلسطينيين في طولكرم

10:26 ص

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الوكيل الإخباري- أُصيب، فجر الاثنين، 3 فلسطينيين بينهم مسنّان، من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، في ضاحية ذنابة، شرقي مدينة طولكرم. اضافة اعلان





وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، من بينهم مسنّان تجاوزا السبعين من العمر، إضافة إلى شاب من الضاحية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ضاحية ذنابة، ودهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتّشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.