الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على فلسطينيين في طولكرم

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، من بينهم مسنّان تجاوزا السبعين من العمر، إضافة إلى شاب من الضاحية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ضاحية ذنابة، ودهمت عددًا من منازل المواطنين، وفتّشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.
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