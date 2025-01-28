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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 10:56 م
الوكيل الإخباري-   قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، محيط دوار السينما وسط مدينة جنين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مكان القصف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وفي وقت سابق، احتجزت قوات الاحتلال طاقم مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة.
 
gnews

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