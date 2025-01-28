الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مكان القصف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
وفي وقت سابق، احتجزت قوات الاحتلال طاقم مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة.
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