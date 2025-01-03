 
الجمعة 2025-01-03 09:42 م
 

الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مستشفى العودة شمال قطاع غزة

قصف على غزة
غزة
الجمعة، 03-01-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-   هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالقصف، مطالبا من بداخله بإخلائه.

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وهدد جيش الاحتلال نحو 96 فلسطينيا من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والعاملين في المستشفى مطالبا إياهم بإخلائه فورا، وإلا سيتم قصفه على من بداخله، ما يهدد بحرمان 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة.


وأطلق جيش الاحتلال القنابل من الطائرات المسيرة صوب قسمي الاستقبال والطوارئ، ما أدى لإصابة عدد من الطواقم الطبية، كما واصلت مدفعياته إطلاق النار صوب باحة المستشفى وبواباته.

 
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