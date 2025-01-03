الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف مستشفى العودة شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالقصف، مطالبا من بداخله بإخلائه.

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وهدد جيش الاحتلال نحو 96 فلسطينيا من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والعاملين في المستشفى مطالبا إياهم بإخلائه فورا، وإلا سيتم قصفه على من بداخله، ما يهدد بحرمان 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة.