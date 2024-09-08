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الاحتلال الاسرائيلي يستنفر بعد "عملية اللنبي"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
الأحد، 08-09-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد المنطقة الوسطى وقائد لواء غور الأردن وقادة آخرين وصلوا إلى معبر اللنبي لتقييم الوضع هناك.

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من جهته اعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عملية إطلاق النار في معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، باليوم الصعب على حد وصفه .

 

وأضاف: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدا.

 

هذا واستغلت جهات شعبية وحكومية العملية للترويج لعملية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية ، ومطالبات بفرض السيطرة على مناطق حدودية .

 

وكانت قد أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق نار في معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة".

 

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا عقب عملية إطلاق النار في معبر اللنبي.

 

وأعلنت إسرائيل إغلاق جميع المعابر الحدودية مع الأردن والتي تشمل معبر "إسحق رابين" وادي عربة، ومعبر "نهر الأردن" جسر الشيخ حسين، بالاضافة إلى معبر "اللنبي" جسر الملك حسين الذي وقع عليه الهجوم صباح اليوم الأحد، والذي أدى إلى مقتل 3 رجال أمن اسرائيليين على المعبر.

 
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