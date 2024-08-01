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الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا اغتيال محمد الضيف

محمد الضيف
محمد الضيف




 

الخميس، 01-08-2024 11:58 ص

 الوكيل الاخباري- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تمكن من اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف في غزة قبل أسبوعين.

 

 وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت: مقتل الضيف يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب وفقاً لحديثه .

 

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية أفادت قبل نحو اسبوعين بتلقي تأكيدات بأن محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس، محمد ضيف، قد نجحت، مشيرة إلى أن الإعلان عن ذلك رسميا سيتم قريبا وهو ما اعلن اليوم.


وقالت القناة 14 إنه بعد عقود من محاولات اغتياله و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد ضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.


وأشارت إلى أن التأكيدات تفيد بأن ضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين.

 يشار إلى أن حركة حماس نفت في وقت سابق مقتل محمد ضيف.


 

التفاصيل لاحقا..

 

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