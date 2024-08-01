الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا اغتيال محمد الضيف

وقالت القناة 14 إنه بعد عقود من محاولات اغتياله و7 محاولات اغتيال فاشلة، تم تأكيد اغتيال محمد ضيف، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
وأشارت إلى أن التأكيدات تفيد بأن ضيف قُتل بالفعل في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي بخان يونس في قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين.
يشار إلى أن حركة حماس نفت في وقت سابق مقتل محمد ضيف.
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