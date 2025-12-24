الاحتلال: انفجار رفح ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها "حماس"

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بعد أن زعمت حماس أن الانفجار في رفح نجم عن خلل في ذخائر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضح الجيش أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة تابعة للمنظمة الإرهابية".
وأضاف البيان أن "العبوة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للواء 'جولاني'، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة".
وكان القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن "قنابل تركها العدو ولم تنفجر سابقًا من مخلفات الحرب"، مشيرًا إلى أن الحركة "أبلغت الوسطاء بذلك".
وأضاف في منشور لاحق: "انفجار رفح حصل في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل ولا يستطيع أي فلسطيني التواجد أو العمل فيها"، مرجحًا أنها من "مخلفات الحرب".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انفجار "عبوة ناسفة" في مركبة كانت تنفذ عملية عسكرية في رفح، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحقق في توقيت زرع العبوة الناسفة التي انفجرت في رفح.
كما أشارت القناة الـ12 نقلاً عن مصدر إسرائيلي إلى أن الجيش خلص إلى أن العبوة التي انفجرت بالضابط في رفح ناتجة عن "عمل عدائي وتستوجب الرد".
وتعليقًا على ذلك، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة "حماس" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
روسيا اليوم
