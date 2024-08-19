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الاحتلال: منفذ التفجير خطط لتنفيذ عملية كبيرة

مكان تنفيذ العملية
مكان تنفيذ العملية
الإثنين، 19-08-2024 11:34 م

الوكيل الإخباري-   قال قائد شرطة تل أبيب، الأثنين، إنه لم يكن لدى شرطة الاحتلال معلومات عن أي خلفية جنائية أو قومية لمنفذ التفجير أمس الأحد.

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وأضاف أن منفذ التفجير في تل أبيب وصل من الضفة الغربية وخطط لتنفيذ عملية كبيرة.

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