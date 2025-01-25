الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والنقب

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.
في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.
وكالات
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