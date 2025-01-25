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الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والنقب

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 25-01-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت بالإفراج عن الأسرى من سجن عوفر غرب مدينة رام الله.اضافة اعلان


كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.

وكالات
 
gnews

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