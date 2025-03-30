الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة

وقال إنه دمر خلال العملية بنى تحتية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأضاف أن جنوده وقوات الشاباك تواصل الغارات الجوية التي تستهدف "أهدافًا إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي" في أنحاء القطاع.
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