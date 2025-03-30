الأحد 2025-03-30 04:17 ص
 

الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأحد، 30-03-2025 03:55 ص
الوكيل الإخباري-    أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح بهدف توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال إنه دمر خلال العملية بنى تحتية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأضاف أن جنوده وقوات الشاباك تواصل الغارات الجوية التي تستهدف "أهدافًا إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي" في أنحاء القطاع.
 
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