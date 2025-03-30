الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في منطقة حي الجنينة في رفح بهدف توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" في جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال إنه دمر خلال العملية بنى تحتية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأضاف أن جنوده وقوات الشاباك تواصل الغارات الجوية التي تستهدف "أهدافًا إرهابية لحماس والجهاد الإسلامي" في أنحاء القطاع.