الثلاثاء 2025-06-10 04:33 م
 

الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة
الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة
 
الثلاثاء، 10-06-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من المناطق في قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في شمال قطاع غزة، وسط مجازر، وهدم منازل، وجوع، وتجويع لنحو مليوني شخص.اضافة اعلان


وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "الموجودين في أحياء الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة، ومعسكر جباليا، في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814، بالنزوح والتوجه جنوبا، إلى المأوى المعروف في مدينة غزة -على حد زعمه-، حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وفا
 
gnews

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