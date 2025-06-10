الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق في شمال قطاع غزة

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، "الموجودين في أحياء الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة، ومعسكر جباليا، في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814، بالنزوح والتوجه جنوبا، إلى المأوى المعروف في مدينة غزة -على حد زعمه-، حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع.
وفا
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