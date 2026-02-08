الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط المنطقة الجنوبية، لا سيما شارع "النفق"، وحاصرت منزل الأسير المحرر حمزة حوتري.
