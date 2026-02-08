الأحد 2026-02-08 12:24 م

الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية، وحاصرت منزلا.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط المنطقة الجنوبية، لا سيما شارع "النفق"، وحاصرت منزل الأسير المحرر حمزة حوتري.
 
 


