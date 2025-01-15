الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت بالأغوار الشمالية الفلسطينية

وقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات في بيان، إن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في 16 منشأة سكنية وزراعية تعود لـ5 عائلات في الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون المتطرفون أكثر من 2971 انتهاكا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، خلال العام الماضي.
وأصدرت سلطات الاحتلال، خلال الفترة ذاتها، 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات الخليل بـواقع 180 إخطارا، وأريحا والأغوار 140 إخطارا، وبيت لحم 126 إخطارا.
كما قطع مستوطنون، اليوم، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس القروي في اللبن الشرقية، يعقوب عويس، في بيان، إن مستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون في منطقة سريا جنوب شرق القرية.
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