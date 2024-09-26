 
الخميس 2024-09-26 02:19 م
 
 

الاحتلال يُخلّف دمارا هائلا في البنية التحتية قبل انسحابه من جنين

جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في جنين
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في جنين
الخميس، 26-09-2024 12:27 م
الوكيل الإخباري-   انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر نحو 15 ساعة، تاركاً خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية.اضافة اعلان


وأفاد مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله من الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم والذي استمر 10 أيام.

وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية، ودوار البيادر، ومنطقة شارع المدارس، ومداخل مخيم جنين، ومنطقة دوار الحصان، والهدف، ودوار العودة، ودوار النسيم، وشارع الجابريات، وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المستهدفة.

ولفت مطاحن، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل إلى مستشفى جنين الحكومي، والذي يحتاج يوميا إلى أكثر من 60 متراً من المياه، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات المياه حتى تتمكن من إصلاح الخط.

ونوه إلى أن الاحتلال تعمد تدمير الشوارع في الحي الشرقي بمنطقة شارع مسجد خالد بن الوليد، وطمر مداخل المنازل بالأتربة، وحفر الشارع بعمق أكثر من متر، ودمر جدران المنازل ومقبرة الحي الشرقي، مشيرا إلى أن أغلبية المناطق التي دمرها كانت البلدية قد أعادت تأهيلها وإصلاح الخطوط فيها بعد انتهاء العدوان الماضي.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

بترا

اقتصاد محلي العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

من المصدر

اقتصاد محلي 21 ألف كفالة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات خلال عام

تعبيرية

خاص بالوكيل الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

ة

أخبار الشركات شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

البرهان

عربي ودولي الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم

تطبيق سند

أخبار محلية هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

تعبيرية

المرأة والجمال كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان



 


الأكثر مشاهدة