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الاحتلال يداهم منازل منفذي عملية "تل أبيب" ويعتقل الأهالي

الاحتلال يعتدي على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر
الاحتلال يعتدي على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر
الأربعاء، 02-10-2024 09:28 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم أب ونجلاه، وأصابت ثلاثة مسعفين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت المواطن راشد عويضة مسك، ونجليه يحيى وإبراهيم، بحجة تنفيذ نجله محمد عملية إطلاق نار في مدينة يافا بأراضي عام 48، كما فتشت منزلهم وعاثت في محتوياتها خرابا واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كما داهمت منزل المواطن عبد الفتاح الهيموني بمدينة الخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته، بحجة مشاركة نجله أحمد في تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة يافا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب سامر جمال زماعرة، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد وحيد الحريبي، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى جهة غير معلومة.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم إسعاف أبو علان، وهم: محمد الوحش، ومحمد عبد الخالق أبو علان، وشقيقه وسام، ما تسبب في إصابتهم برضوض.

وفا
 
gnews

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