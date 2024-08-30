الاحتلال يدعي اغتيال 20 مسلحا فلسطينيا شمالي الضفة

واضاف جيش الاحتلال :"قواتنا تعمل منذ 72 ساعة متواصلة في 3 بؤر إرهابية بالضفة الغربية ، عثرنا على وسائل قتالية وذخيرة ودمرنا العشرات من العبوات الناسفة"
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