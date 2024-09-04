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الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 04-09-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين خلال اليوم الماضي.

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وأفادت بارتفاع عدد الشهداء إلى 40 ألفا و861 شهيدا و94 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وبينت ان عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
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