الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين خلال اليوم الماضي.

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وأفادت بارتفاع عدد الشهداء إلى 40 ألفا و861 شهيدا و94 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.