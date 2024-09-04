الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة

وأفادت بارتفاع عدد الشهداء إلى 40 ألفا و861 شهيدا و94 ألفا و398 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينت ان عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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