الاحتلال يرتكب 4 مجازر ويؤدي إلى استشهاد 50 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و 124 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ320 على قطاع غزة، الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.