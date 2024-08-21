الاحتلال يرتكب 4 مجازر ويؤدي إلى استشهاد 50 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ320 على قطاع غزة، الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 40223 شهيدا و92981 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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