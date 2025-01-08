الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 460 يوما على قطاع غزة، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45الفا و936 شهيدا و109.274 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
بترا
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