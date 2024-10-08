الاحتلال يسلّم إخطارات بهدم أربعة "بركسات" في إذنا غرب الخليل

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي ريشة، وسلّمت إخطارات بهدم أربعة بركسات تُستخدم لإعادة تدوير "الخردة"، وتعود لكل من: خالد محمد يونس أبو جحيشة، ومحمود مسلم أبو جحيشة، وأحمد أبو جحيشة، وذيب نضال أبو جحيشة.
وقال رئيس بلدية إذنا السابق معمر طميزي الذي يقيم على مدخل البلدة الذي يغلقه الاحتلال منذ مطلع الشهر المنصرم، إن الاحتلال صعّد إجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين العزل، وشدد حصاره على البلدة، وما زال يغلق البوابة الحديدية عند مدخلها الرئيسي، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة.
وأشار إلى جملة الاقتحامات التي تنفذ على مدار الساعة، وسياسة الترهيب والاعتقال والضرب، والاستيلاء على مركبات الفلسطينيين وتخريب بعضها بعد عملية التفتيش.
وفا
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