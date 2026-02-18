الأربعاء 2026-02-18 02:16 م

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان
 
الأربعاء، 18-02-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجراءات عسكرية مشددة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية.اضافة اعلان


وأفادت المصادر بفرض حالة تأهب واسعة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في القدس، إلى جانب تعزيز قوات الاحتلال بعدة فرق عسكرية إضافية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وبحسب ما أوردته المصادر، تقرر نشر آلاف من عناصر شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس، لا سيما عند أبواب البلدة القديمة، وعلى محاور السير الرئيسية، وفي محيط المسجد الأقصى.

كما أشارت إلى تمديد مدة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ساعة إضافية، لتصبح خمس ساعات يوميًا مع بداية شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس، حيث أوصت بتحديد أعداد المسموح لهم بالدخول، وفرض قيود عمرية خاصة أيام الجمعة، في ظل توقعات بوصول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن الإجراءات تنفيذ اعتقالات بذريعة "التحريض"، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتشغيل غرفة عمليات لرصد دعوات يُدعى أنها تحرض على العنف أو تنظيم تجمعات غير اعتيادية، ومواصلة ملاحقة العمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم عبر إغلاق عدد من الطرق شمال القدس المحتلة، لا سيما في محيط جدار الفصل العنصري.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

أخبار محلية الخدمات الطبية تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك

الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

أخبار محلية الأردن ينضم رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أخبار محلية الرئيس الألماني يزور مركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمّان

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

فن ومشاهير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا".. صراعات تكشف الحكاية

تعبيرية

فن ومشاهير فنان سوري شهير يُعلن اعتزاله - صورة

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر قانون الغاز بعد ماراثون امتد حتى 4 جلسات

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحدد علامات الاكتئاب

وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان

أخبار محلية وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن دوام مراكز الخدمات الحكومية خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة