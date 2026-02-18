الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان

01:26 م

الوكيل الإخباري- يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إجراءات عسكرية مشددة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية.





وأفادت المصادر بفرض حالة تأهب واسعة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في القدس، إلى جانب تعزيز قوات الاحتلال بعدة فرق عسكرية إضافية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



وبحسب ما أوردته المصادر، تقرر نشر آلاف من عناصر شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس، لا سيما عند أبواب البلدة القديمة، وعلى محاور السير الرئيسية، وفي محيط المسجد الأقصى.



كما أشارت إلى تمديد مدة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ساعة إضافية، لتصبح خمس ساعات يوميًا مع بداية شهر رمضان.



وفي السياق ذاته، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس، حيث أوصت بتحديد أعداد المسموح لهم بالدخول، وفرض قيود عمرية خاصة أيام الجمعة، في ظل توقعات بوصول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل.



وتتضمن الإجراءات تنفيذ اعتقالات بذريعة "التحريض"، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتشغيل غرفة عمليات لرصد دعوات يُدعى أنها تحرض على العنف أو تنظيم تجمعات غير اعتيادية، ومواصلة ملاحقة العمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم عبر إغلاق عدد من الطرق شمال القدس المحتلة، لا سيما في محيط جدار الفصل العنصري.

