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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً في الخليل
الاحتلال يعتقل شاباً في الخليل
الأحد، 29-09-2024 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أسامة زيد الجنيدي، وأحمد خالد الجنيدي، وأشرف الجنيدي، وعمير فنون، من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وهم: خليل موسى الفروخ، ماجد محمد جرادات، ويزيد زياد جبارين، ويحيى عيسى العمور من بلدة يطا جنوبا.

وفا
 
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