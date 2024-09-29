الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

وذكرت مصادر ، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أسامة زيد الجنيدي، وأحمد خالد الجنيدي، وأشرف الجنيدي، وعمير فنون، من مدينة الخليل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وهم: خليل موسى الفروخ، ماجد محمد جرادات، ويزيد زياد جبارين، ويحيى عيسى العمور من بلدة يطا جنوبا.
وفا
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