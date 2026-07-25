السبت 2026-07-25 11:37 ص

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
السبت، 25-07-2026 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حملة مداهمات واقتحامات في عدد من مناطق الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال.

اضافة اعلان


وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.


واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدد من أحيائها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حاويات شحن

اقتصاد محلي إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية

الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أخبار محلية الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الاردن

الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب

العاصمة عمان

اقتصاد محلي وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بالأردن 25 بالمئة خلال العام الماضي

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 25-7-2026

الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

نعـي فـاضل الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية



 
 






الأكثر مشاهدة

 