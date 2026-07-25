الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدد من أحيائها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.
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