الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حملة مداهمات واقتحامات في عدد من مناطق الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال.

اضافة اعلان



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.