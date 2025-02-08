الاحتلال يشن حملة مداهمات على منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالدفعة الخامسة

وأشار البيان إلى أن حملة المداهمات اليوم السبت شملت منازل الأسرى في مختلف مدن وقرى محافظات الضفة الغربية والقدس.
ووفقا للبيان فقد عمدت القوات الإسرائيلية خلال المداهمات إلى تخريب محتويات المنازل.
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