الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في خان يونس جنوبيّ قطاع غزة. اضافة اعلان





وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة غرب خان يونس، لتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءًا.



