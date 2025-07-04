الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس

وطالب الاحتلال سكان تلك المناطق بالإخلاء الفوري والتوجه إلى منطقة غرب خان يونس، لتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءًا.
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