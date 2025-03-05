 
الأربعاء 2025-03-05 03:38 ص
 
 

الاحتلال يصدر قرارا بإخلاء مبنى تاريخي في القدس

القدس
القدس
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:33 ص
الوكيل الإخباري-    أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس قرارا بإخلاء عائلة الباشا من منزلها التاريخي الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة، لصالح ضمه إلى كنيس يهودي.اضافة اعلان


وقال المواطن المقدسي عبد المجيد الباشا، لـ”وفا”، اليوم الثلاثاء، إن عائلته ترفض هذا القرار الجائر وتؤكد تمسكها بحقها المشروع في الأرض والمبنى، الذي يعد جزءا أصيلا من تاريخ القدس وهويتها العربية والإسلامية.

وبين أن القرار يمهل العائلة مدة شهرين لتقديم استئناف، وإلا ستجبر على إخلاء منزلها التاريخي المكون من ثلاث طوابق.

من جانبه، قال المحامي محمد مفيد الباشا، أحد أبناء العائلة، إن “هذا القرار لا يشكل فقط ظلما قانونيا بل هو استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس”، مؤكدا أن العائلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في القرار ووقف تنفيذه.

ويأتي هذا القرار في سياق ممنهج لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة.
 
 
gnews

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