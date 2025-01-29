الاحتلال يصيب ويعتقل عددا من الصيادين في بحر خانيونس

وقالت مصادر فلسطينية، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه قوارب الصيادين على مقربة من شاطئ بحر خانيونس، ما أسفر عن إصابة عدد من الصيادين.
وحاصرت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مركب صيد واعتقلت اثنين في بحر مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.
بترا
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