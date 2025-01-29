 
الأربعاء 2025-01-29 12:17 م
 

الاحتلال يصيب ويعتقل عددا من الصيادين في بحر خانيونس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-  أصيب عدد من الصيادين جراء استهداف زوارق الاحتلال مراكبهم في بحر مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه قوارب الصيادين على مقربة من شاطئ بحر خانيونس، ما أسفر عن إصابة عدد من الصيادين.

وحاصرت زوارق الاحتلال الإسرائيلي مركب صيد واعتقلت اثنين في بحر مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

بترا
 
gnews

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