الأحد 2025-05-18 09:02 م
 

الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب نابلس

الاحتلال
الاحتلال
 
الأحد، 18-05-2025 07:48 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأكد أن الاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إلى المركبة، دون أنباء عن عدد المصابين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي حول الشباب والسلام والأمن

علما الاردن وسوريا

أخبار محلية الحكومة توافق على إنشاء مجلس أردني سوري للتنسيق الأعلى

مستشفى الطفيلة الحكومي

أخبار محلية مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب نابلس



 
 





الأكثر مشاهدة