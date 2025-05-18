الاحتلال يطلق النار على مركبة غرب نابلس

07:48 م

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الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وأكد أن الاحتلال يمنع طواقمه من الوصول إلى المركبة، دون أنباء عن عدد المصابين.