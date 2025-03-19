الاحتلال يعتدي على طوباس واعتقالات في سلفيت

ودفع الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية والجرافات إلى طوباس، بهدف هدم وتدمير البنية التحتية في عدة مناطق من المدينة.
وقالت مصادر إن مقاومين فجّروا عدة عبوات ناسفة بالآليات العسكرية التي حاصرت المدينة، وانتشرت في محيط دوار المحكمة، ودوار البلدية، والسوق القديم، ومحيط "الدينمو" في الأجزاء الشرقية من المدينة.
في الأثناء، ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فرخة في محافظة سلفيت، واعتدت على منازل الفلسطينيين، حيث حطّمت محتوياتها، ونكّلت بالسكان، واعتقلت أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية، وحاصرت مركبة فلسطينية قبل أن تطلق النار عليها، مما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني. وبعد ذلك، قامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه.
وواصلت قوات الاحتلال مداهمة منازل الفلسطينيين في مخيم جنين، حيث أفادت مصادر بأن الاحتلال أحرق عددًا من المنازل، وهدم وفجّر مباني أخرى، كما أجبر السكان على النزوح من المخيم.
وفي تطور آخر، كشفت مصادر صحفية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت المطارد أدهم مرعي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
الجزيرة
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