 
الأربعاء 2025-02-19 03:52 م
 

الاحتلال يعتقل الطفل كريم جرار من منزله في جنين

الطفل كريم جرار اعتقله الاحتلال من منزله بجنين
الطفل كريم جرار اعتقله الاحتلال من منزله بجنين
الأربعاء، 19-02-2025 03:01 م
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء الطفل الفلسطيني كريم جرار البالغ من العمر 15 عاما، من منزله في جنين شمال الضفة الغربية في إطار الحملة العسكرية المستمرة بالمدينة ومخيمها.اضافة اعلان


وقال والد الطفل إن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل وأخضعوا أسرته للتحقيق لعدة ساعات، ثم اعتقلوا طفله ونقلوه إلى وجهة مجهولة.

وحمّل والد الطفل جرار سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنه.

وعُرف الطفل كريم جرار في أغسطس/آب الماضي حين واصل على دراجته الهوائية تقديم المساعدة للمرضى ومرافقيهم في مستشفى جنين الحكومي الذي عانى حصارا جراء عملية عسكرية إسرائيلية.

وعمل الطفل حينها بجهد لتقديم المساعدة لكل مريض بما يمكن توفيره من احتياجات، إذ كان يسجلها ثم يذهب بدراجته لاختراق الحصار وإحضارها من أقرب متجر ما زال مفتوحا.

الجزيرة
 
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