الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الأمعري

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم محمد البريجي، ويوسف الاشقر، ومؤمن الطوخي، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها.
وفا
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