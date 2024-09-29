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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الأمعري

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 29-09-2024 08:14 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم محمد البريجي، ويوسف الاشقر، ومؤمن الطوخي، بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وفا
 
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