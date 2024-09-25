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الاحتلال يعتقل رئيس بلدية وخمسة آخرين في سلفيت

جنود الاحتلال يعتقلون شاب فلسطيني
جنود الاحتلال يعتقلون شاب فلسطيني
الأربعاء، 25-09-2024 09:00 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 6 فلسطينيين من بلدات كفل حارس وإسكاكا وبروقين بمحافظة سلفيت.اضافة اعلان


وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس بلدية كفل حارس أسامة زيد صالح، والمواطن عمار صالح حماد، ومن بلدة بروقين المواطن حسين كامل سمارة، ومن قرية إسكاكا اعتقلت كلا من: زيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، ويوسف كمال حرب.

وفا
 
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