الاحتلال يعتقل رئيس بلدية وخمسة آخرين في سلفيت

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس بلدية كفل حارس أسامة زيد صالح، والمواطن عمار صالح حماد، ومن بلدة بروقين المواطن حسين كامل سمارة، ومن قرية إسكاكا اعتقلت كلا من: زيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، ويوسف كمال حرب.
وفا
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