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الاحتلال يعتقل شابا من تل جنوب غرب نابلس

اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
السبت، 24-08-2024 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا عقب اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل وسط إطلاق للنار والغاز السام، واعتقلت الشاب معتز عصيدة بعد مداهمة منزله.
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