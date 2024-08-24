الاحتلال يعتقل شابا من تل جنوب غرب نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل وسط إطلاق للنار والغاز السام، واعتقلت الشاب معتز عصيدة بعد مداهمة منزله.
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