الاحتلال يعتقل شابا من تل جنوب غرب نابلس

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا عقب اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل وسط إطلاق للنار والغاز السام، واعتقلت الشاب معتز عصيدة بعد مداهمة منزله.