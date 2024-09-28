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الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية ذنابة بطولكرم

اعتقال - تعبيرية
اعتقال - تعبيرية
السبت، 28-09-2024 08:42 ص
الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمجد يحيى بعد مداهمة منزله في الضاحية وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وفا
 
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