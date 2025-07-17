الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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