الخميس 2025-07-17 08:50 ص
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
الخميس، 17-07-2025 07:44 ص

الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: كسرى محمد ربيع شويكي (58 عاما) من شارع الصف وسط المدينة، ومحمود حمزة حسين حجاجلة (23 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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