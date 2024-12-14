الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فيصل محمود خليفة (42 عاما) من ضاحية اكتابا، ومصعب قوزح (34 عاما) من ضاحية ذنابة.
وفا
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