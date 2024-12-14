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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 08:21 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت فلسطينيين من طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت فيصل محمود خليفة (42 عاما) من ضاحية اكتابا، ومصعب قوزح (34 عاما) من ضاحية ذنابة.

وفا
 
gnews

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