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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من محافظة الخليل

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 20-02-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين ، خلال اقتحامها بلدات ومخيمات وعدة أحياء في مدينة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر صهيب قفيشة من حي أم الدالية، وموسى أبو تركي من جبل كرباج جنوب المدينة، كما اقتحمت بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت محمد مازن خليل جرادات، والمحرر هشام نعيم خليل جرادات، وجميل أبو هشهش من مخيم الفوار جنوبا، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت الفلسطينية دليلدة سامي الوعي، وسيف زياد الوريدات، ومن بلدة دورا اعتقلت أيوب باسم غنام، ورشيد محمد الخواطرة، وإبراهيم يوسف اسليمية من بلدة إذنا جنوب الخليل.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات مدينة الخليل ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها العسكرية والقمعية في حارات البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.

وفا
 
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