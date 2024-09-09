الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (12) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم صحفية، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين.
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